Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States Sleep Number:ssa on yhteensä $170K per year. Katso Sleep Number:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Yhteensä vuodessa
$170K
Taso
L3
Peruspalkka
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$20K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Sleep Number-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Sleep Number in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $222,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sleep Number Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $165,000.

