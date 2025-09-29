Yritysluettelo
ServiceNow
ServiceNow Yrityskehitys Palkat

Yrityskehitys keskimääräinen kokonaiskorvaus ServiceNow:ssa vaihtelee $131K ja $187K per year välillä. Katso ServiceNow:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$150K - $176K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$131K$150K$176K$187K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Yrityskehitys roolille yrityksessä ServiceNow on vuosittainen kokonaiskorvaus $187,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ServiceNow Yrityskehitys roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $131,200.

Muut resurssit