S&P Global Palkat

S&P Global:n palkka vaihtelee $4,029 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointioperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $335,168 Yrityskehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä S&P Global. Viimeksi päivitetty: 10/25/2025

Ohjelmistoinsinööri
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotepäällikkö
Median $89.4K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $290K

Data-analyytikko
Median $12K
Data-asiantuntija
Median $160K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $170K
Ratkaisuarkkitehti
Median $205K

Data Architect

Kirjanpitäjä
$111K
Liiketoimintaoperaatiot
$124K
Yrityskehitys
$335K
Asiakasmenestys
$89.6K
Data-tieteen päällikkö
$53.8K
Talousanalyytikko
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Liikkeenjohdon konsultti
$90.8K
Markkinointi
$89.6K
Markkinointioperaatiot
$4K
Tuotesuunnittelija
$104K
Ohjelmapäällikkö
$52.8K
Projektipäällikkö
$55K
Myynti
$270K
Myynti-insinööri
$109K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$155K
Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

S&P Global-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (16.50% puolivuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (16.50% puolivuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (16.50% puolivuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä S&P Global on Yrityskehitys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $335,168. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä S&P Global ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $89,550.

