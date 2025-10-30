Ohjelmapäällikkö korvaus in United States Remitly:ssa vaihtelee $218K per year L3 -tasolta $272K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $250K. Katso Remitly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
$272K
$172K
$60K
$40K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Remitly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)