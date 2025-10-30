Yritysluettelo
Remitly
Remitly Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija mediaanikorvaus in United States Remitly:ssa on yhteensä $172K per year. Katso Remitly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Remitly
Product Designer
Seattle, WA
Yhteensä vuodessa
$172K
Taso
L1
Peruspalkka
$112K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Remitly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Remitly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

UX-suunnittelija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Remitly in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $260,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Remitly Tuotesuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $157,500.

Muut resurssit