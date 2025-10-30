Yritysluettelo
Remitly
Remitly Tietoteknologi (IT) Palkat

Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus Remitly:ssa vaihtelee $85.7K ja $117K per year välillä. Katso Remitly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$92.8K - $110K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$85.7K$92.8K$110K$117K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Remitly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä Remitly on vuosittainen kokonaiskorvaus $117,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Remitly Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $85,680.

Muut resurssit