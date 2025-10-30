Yritysluettelo
Remitly
Remitly Datatieteilijä Palkat

Katso Remitly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

£97.4K - £116K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
£89.9K£97.4K£116K£123K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Remitly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Remitly in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £123,115. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Remitly Datatieteilijä roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £89,927.

Muut resurssit