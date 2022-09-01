Yritysluettelo
Redpanda Data
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Redpanda Data Palkat

Redpanda Data:n palkka vaihtelee $119,400 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointi -tehtävässä alemman pään mukaan $281,520 Myynti-insinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Redpanda Data. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $200K
Markkinointi
$119K
Tuotepäällikkö
$264K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Myynti-insinööri
$282K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Redpanda Data-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Redpanda Data on Myynti-insinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $281,520. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Redpanda Data ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $232,086.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Redpanda Data ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Square
  • Tesla
  • Netflix
  • Microsoft
  • PayPal
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit