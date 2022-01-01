Yritysluettelo
Notion
Notion Palkat

Notion:n palkka vaihtelee $69,964 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $531,500 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Notion. Viimeksi päivitetty: 10/23/2025

Ohjelmistoinsinööri
L1 $231K
L3 $382K
L4 $532K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Median $186K
Tuotesuunnittelija
Median $440K

Tuotepäällikkö
Median $395K
Myynti
Median $230K
Kirjanpitäjä
$90.5K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$226K
Liiketoiminta-analyytikko
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Henkilöstöhallinto
$70K
Markkinointi
$175K
Ohjelmapäällikkö
$187K
Rekrytoija
$209K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$128K
Kokonaispalkkiot
$186K
UX-tutkija
$170K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Notion-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

10 years post-termination exercise window.

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Notion on Ohjelmistoinsinööri at the L4 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $531,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Notion ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $202,475.

Muut resurssit