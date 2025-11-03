Yritysluettelo
Moveworks
Moveworks
  Palkat
  Tietoteknologi (IT)

  Kaikki Tietoteknologi (IT) -palkat

Moveworks Tietoteknologi (IT) Palkat

Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus Moveworks:ssa vaihtelee $93.2K ja $132K per year välillä. Katso Moveworks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$106K - $125K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$93.2K$106K$125K$132K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Moveworks-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Moveworks-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä Moveworks on vuosittainen kokonaiskorvaus $132,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Moveworks Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $93,150.

Muut resurssit