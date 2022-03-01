Yritysluettelo
Migo
Migo Palkat

Migo:n palkka vaihtelee $35,999 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $53,205 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Migo. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Data-analyytikko
$39.8K
Tuotesuunnittelija
$36K
Tuotepäällikkö
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ohjelmistoinsinööri
Median $50.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Migo on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $53,205. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Migo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $45,290.

Muut resurssit