  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

ManTech Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in United States ManTech:ssa on yhteensä $148K per year. Katso ManTech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
ManTech
Senior Data Scientist
Washington, DC
Yhteensä vuodessa
$148K
Taso
-
Peruspalkka
$148K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
12 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ManTech?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä ManTech in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $240,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ManTech Data-asiantuntija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $148,000.

