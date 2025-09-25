Yritysluettelo
Instacart
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
Instacart Tekninen ohjelmapäällikkö Palkat

Katso Instacart:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CA$113K - CA$137K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CA$105KCA$113KCA$137KCA$146K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

CA$226K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

50%

V 1

50%

V 2

Osaketyyppi
RSU

Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 50% ansaitsee 1st-V (50.00% vuosittain)

  • 50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Instacart in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$146,208. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Instacart Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$104,614.

