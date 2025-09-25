Yritysluettelo
Instacart
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Henkilöstöoperaatiot

  • Kaikki Henkilöstöoperaatiot -palkat

Instacart Henkilöstöoperaatiot Palkat

Henkilöstöoperaatiot keskimääräinen kokonaiskorvaus Instacart:ssa vaihtelee $85.1K ja $124K per year välillä. Katso Instacart:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$97.7K - $111K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$85.1K$97.7K$111K$124K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Henkilöstöoperaatiot ilmoitustas yrityksessä Instacart avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

50%

V 1

50%

V 2

Osaketyyppi
RSU

Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 50% ansaitsee 1st-V (50.00% vuosittain)

  • 50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Henkilöstöoperaatiot tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöoperaatiot roolille yrityksessä Instacart on vuosittainen kokonaiskorvaus $123,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Instacart Henkilöstöoperaatiot roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $85,050.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Instacart ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit