Yritysluettelo
Instacart
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Talousanalyytikko

  • Kaikki Talousanalyytikko -palkat

Instacart Talousanalyytikko Palkat

Talousanalyytikko korvaus in United States Instacart:ssa on yhteensä $210K per year L5 -tasolla. Katso Instacart:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$179K - $209K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$166K$179K$209K$232K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 3 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

50%

V 1

50%

V 2

Osaketyyppi
RSU

Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 50% ansaitsee 1st-V (50.00% vuosittain)

  • 50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Talousanalyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä Instacart in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $232,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Instacart Talousanalyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $165,750.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Instacart ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit