Talousanalyytikko korvaus in United States Instacart:ssa on yhteensä $210K per year L5 -tasolla. Katso Instacart:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025
Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
50%
V 1
50%
V 2
Osaketyyppi
RSU
Instacart-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:
50% ansaitsee 1st-V (50.00% vuosittain)
50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)
UKK
Mikä on korkein Talousanalyytikko palkka yrityksessä Instacart in United States?
Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä Instacart in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $232,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Kuinka paljon Instacart Talousanalyytikko työntekijät ansaitsevat in United States?
Yrityksessä Instacart Talousanalyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $165,750.
