inDriver
inDriver Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä mediaanikorvaus in Cyprus inDriver:ssa on yhteensä €64.9K per year. Katso inDriver:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
inDriver
Data Scientist
Limassol, LI, Cyprus
Yhteensä vuodessa
€64.9K
Taso
hidden
Peruspalkka
€64.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä inDriver in Cyprus on vuosittainen kokonaiskorvaus €79,689. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä inDriver Datatieteilijä roolille in Cyprus ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €64,911.

