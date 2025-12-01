Yritysluettelo
Liiketoiminta-analyytikko korvaus in United States Gusto:ssa on yhteensä $160K per year L3 -tasolla. Katso Gusto:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$121K - $138K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$107K$121K$138K$152K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
Options

Gusto-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (1.67% kuukausittain)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Gusto-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Gusto in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $159,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Gusto Liiketoiminta-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $107,070.

Muut resurssit

