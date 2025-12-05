Yritysluettelo
Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Fetch:ssa vaihtelee $68.6K ja $99.5K per year välillä. Katso Fetch:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$77.7K - $90.3K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$68.6K$77.7K$90.3K$99.5K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fetch-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Fetch in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $99,484. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fetch Projektipäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $68,552.

Muut resurssit

