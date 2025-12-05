Yritysluettelo
Fenergo
Fenergo Graafinen suunnittelija Palkat

Graafinen suunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Fenergo:ssa vaihtelee $64K ja $93.2K per year välillä. Katso Fenergo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$73.5K - $83.7K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fenergo?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Graafinen suunnittelija roolille yrityksessä Fenergo in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $93,220. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fenergo Graafinen suunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $63,990.

Muut resurssit

