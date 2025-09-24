Yritysluettelo
Ernst and Young
Ernst and Young Ohjelmapäällikkö Palkat

Ohjelmapäällikkö mediaanikorvaus in United States Ernst and Young:ssa on yhteensä $167K per year. Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Ernst and Young
Cyber Manager
Atlanta, GA
Yhteensä vuodessa
$167K
Taso
L3
Peruspalkka
$157K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ernst and Young?

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Ernst and Young in United StatesOhjelmapäällikkö最高薪酬方案，年度總薪酬為$291,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Ernst and YoungOhjelmapäällikkö職位 in United States年度總薪酬中位數為$161,000。

