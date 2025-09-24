Yritysluettelo
Ernst and Young
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-tieteen päällikkö

  • Kaikki Data-tieteen päällikkö -palkat

Ernst and Young Data-tieteen päällikkö Palkat

Data-tieteen päällikkö mediaanikorvaus in United States Ernst and Young:ssa on yhteensä $205K per year. Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Ernst and Young
Data Scientist
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$205K
Taso
-
Peruspalkka
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ernst and Young?

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-tieteen päällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-tieteen päällikkö roolille yrityksessä Ernst and Young in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $245,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ernst and Young Data-tieteen päällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $201,622.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Ernst and Young ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit