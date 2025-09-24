Yritysluettelo
Ernst and Young
Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely.

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

ARS 35.84M - ARS 40.85M
Argentina
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
ARS 31.22MARS 35.84MARS 40.85MARS 45.47M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

ARS 194.91M

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Yrityskehitys roolille yrityksessä Ernst and Young on vuosittainen kokonaiskorvaus ARS 45,473,734. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ernst and Young Yrityskehitys roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ARS 31,215,021.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Ernst and Young ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

