Equal Experts Palkat

Equal Experts:n palkka vaihtelee $42,771 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $299,495 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Equal Experts. Viimeksi päivitetty: 9/12/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $42.8K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Data-analyytikko
$61.2K
Liikkeenjohdon konsultti
$205K

Rekrytoija
$109K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$188K
Ratkaisuarkkitehti
$299K
UKK

