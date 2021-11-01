Yrityshakemisto
DPR Construction
DPR Construction Palkat

DPR Construction:n palkkaväli vaihtelee $113,430:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myyntitekniikan asiantuntija :lle alaosassa $183,600:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä DPR Construction. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Projektipäällikkö
Median $156K
Rakennusinsinööri
Median $114K

Rakennusinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
$171K

Dataanalyytikko
$117K
Tuotevastaava
$184K
Ohjelmajohtaja
$168K
Myyntitekniikan asiantuntija
$113K
Tekninen ohjelmajohtaja
$131K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli DPR Construction:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $183,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
DPR Construction:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $143,371.

