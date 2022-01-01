Yrityshakemisto
Doximity Palkat

Doximity:n palkkaväli vaihtelee $120,000:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Markkinointi :lle alaosassa $299,000:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Doximity. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $210K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Markkinointi
Median $120K
Tuotevastaava
Median $299K

Datatieteilijä
Median $125K
Liiketoiminnan kehittäminen
$124K
Dataanalyytikko
$219K
Tuotesuunnittelija
$225K
Myynti
$225K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Doximity:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Den høyest betalende rollen rapportert hos Doximity er Tuotevastaava med en årlig total kompensasjon på $299,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Doximity er $214,550.

