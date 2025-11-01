Yritysluettelo
Databricks
Databricks Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Databricks:ssa vaihtelee $255K per year L3 -tasolta $1.26M per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $252K. Katso Databricks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
Software Engineer(Lähtötaso)
$255K
$145K
$89.8K
$20.3K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
Senior Software Engineer
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
Staff Engineer
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Databricks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

Turvallisuusohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Databricks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $1,257,556. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Databricks Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $251,875.

Muut resurssit