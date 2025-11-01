Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Databricks:ssa vaihtelee $255K per year L3 -tasolta $1.26M per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $252K. Katso Databricks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$255K
$145K
$89.8K
$20.3K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Databricks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
