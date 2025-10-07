Yritysluettelo
D2L
D2L Full Stack -ohjelmistoinsinööri Palkat

Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in Canada D2L:ssa vaihtelee CA$71.7K per year L1 -tasolta CA$143K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$97.8K. Katso D2L:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L1
Software Developer I(Lähtötaso)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä D2L?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä D2L in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$143,131. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä D2L Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$94,137.

Muut resurssit