D2L Full Stack -ohjelmistoinsinööri Palkat

Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in Canada D2L:ssa vaihtelee CA$71.7K per year L1 -tasolta CA$143K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$97.8K. Katso D2L:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Tason nimi Yhteensä Peruspalkka Osakkeet ( /yr ) Bonus L1 Software Developer I ( Lähtötaso ) CA$71.7K CA$70.4K CA$308.6 CA$1K L2 Software Developer II CA$95.7K CA$91.7K CA$1.1K CA$2.9K L3 Senior Software Developer I CA$97.9K CA$93K CA$2K CA$2.9K L4 Senior Software Developer II CA$143K CA$125K CA$7.7K CA$10.1K Näytä 2 Lisää tasoja

