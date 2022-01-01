Yrityshakemisto
Cambium Learning Group
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Cambium Learning Group Palkat

Cambium Learning Group:n palkkaväli vaihtelee $50,250:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Henkilöstöhallinto :lle alaosassa $159,120:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Cambium Learning Group. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $146K
Datatieteilijä
$111K
Henkilöstöhallinto
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tuotevastaava
$159K
Tekninen ohjelmajohtaja
$121K
Tekninen kirjoittaja
$63.7K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Cambium Learning Group:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $159,120. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Cambium Learning Group:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $115,545.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Cambium Learning Group:lle

Liittyvät yritykset

  • Edmentum
  • UWorld
  • Upkey
  • Cambly
  • Juni Learning
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit