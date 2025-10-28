Yritysluettelo
Continental
Continental Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä mediaanikorvaus in India Continental:ssa on yhteensä ₹2.8M per year. Katso Continental:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹2.8M
Taso
L2
Peruspalkka
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Continental?
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Continental in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,852,770. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Continental Datatieteilijä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,802,692.

