Yritysluettelo
Cerner
Cerner Palkat

Cerner:n palkka vaihtelee $2,387 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $195,640 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Cerner. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Liikkeenjohdon konsultti
Median $58.3K
Ratkaisuarkkitehti
Median $91.4K

Liiketoimintaoperaatiot
$53.3K
Liiketoiminta-analyytikko
$49.8K
Asiakaspalvelu
$51.7K
Data-analyytikko
$68.7K
Datatieteen päällikkö
$58.1K
Datatieteilijä
$63.7K
Henkilöstöhallinto
$14.1K
Tietoteknologi (IT)
$124K
Tuotesuunnittelija
Median $100K
Tuotepäällikkö
$2.4K
Ohjelmapäällikkö
Median $95.8K
Myynti
$196K
Myynti-insinööri
$87.6K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$140K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$19.3K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $97.6K
Tekninen kirjoittaja
$88.6K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Cerner on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $195,640. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cerner ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $61,012.

