Yritysluettelo
CEMEX
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

CEMEX Palkat

CEMEX:n palkka vaihtelee $20,031 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $47,179 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä CEMEX. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Rakennusinsinööri
$21.8K
Data-asiantuntija
$20K
Projektipäällikkö
$47.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Ohjelmistoinsinööri
$38.4K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä CEMEX on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $47,179. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CEMEX ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $30,112.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle CEMEX ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Wistron
  • Steris
  • Crane Co
  • Sprinklr
  • HireRight
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit