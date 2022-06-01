Yritysluettelo
Blucora
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Blucora Palkat

Blucora:n palkka vaihtelee $102,900 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $155,775 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Blucora. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Data-analyytikko
$103K
Data-tieteen päällikkö
$156K
Ohjelmistoinsinööri
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Blucora on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $155,775. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Blucora ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $113,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Blucora ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • BNY Mellon
  • Citizens Bank
  • CNO Financial Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit