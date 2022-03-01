Banner Health Palkat

Banner Health:n palkka vaihtelee $63,700 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $144,275 Lääkäri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Banner Health . Viimeksi päivitetty: 11/17/2025