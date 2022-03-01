Yritysluettelo
Banner Health
Banner Health Palkat

Banner Health:n palkka vaihtelee $63,700 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $144,275 Lääkäri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Banner Health. Viimeksi päivitetty: 11/17/2025

Tuotesuunnittelija
Median $90.5K
Hallinnollinen assistentti
$63.7K
Data-analyytikko
$65.3K

Liikkeenjohdon konsultti
$101K
Lääkäri
$144K
Tuotepäällikkö
$105K
Ohjelmistosuunnittelija
$68.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Banner Health on Lääkäri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $144,275. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Banner Health ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $90,480.

Muut resurssit