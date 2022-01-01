Yrityshakemisto
Balyasny Asset Management L.P.
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Balyasny Asset Management L.P. Palkat

Balyasny Asset Management L.P.:n palkkaväli vaihtelee $159,200:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $1,281,375:aan Investointipankkiiri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Balyasny Asset Management L.P.. Viimeksi päivitetty: 8/25/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Kvantitatiivinen kehittäjä

Talousanalyytikko
Median $235K
Dataanalyytikko
$251K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Datatieteilijä
$159K
Tietotekniikan asiantuntija
$293K
Investointipankkiiri
$1.28M
Tuotevastaava
$371K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$492K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Balyasny Asset Management L.P. هو Investointipankkiiri at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $1,281,375. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Balyasny Asset Management L.P. هو $271,890.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Balyasny Asset Management L.P.:lle

Liittyvät yritykset

  • WorldQuant
  • BCG
  • McKinsey
  • Plaid
  • Addepar
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit