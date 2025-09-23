Yritysluettelo
Tekninen kirjoittaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Autodesk:ssa vaihtelee CA$151K ja CA$215K per year välillä. Katso Autodesk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CA$173K - CA$202K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CA$151KCA$173KCA$202KCA$215K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen kirjoittaja roolille yrityksessä Autodesk in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$215,343. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Autodesk Tekninen kirjoittaja roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$150,924.

