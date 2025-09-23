Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in United States Autodesk:ssa vaihtelee $188K per year M1 -tasolta $406K per year M5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $300K. Katso Autodesk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)
