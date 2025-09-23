Yritysluettelo
Autodesk
Autodesk Tietotekniikan asiantuntija (IT) Palkat

Tietotekniikan asiantuntija (IT) mediaanikorvaus Autodesk:ssa on yhteensä $185K per year. Katso Autodesk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Autodesk
Information Technologist (IT)
hidden
Yhteensä vuodessa
$185K
Taso
hidden
Peruspalkka
$147K
Stock (/yr)
$23.3K
Bonus
$14.7K
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Autodesk?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietotekniikan asiantuntija (IT) roolille yrityksessä Autodesk on vuosittainen kokonaiskorvaus $275,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Autodesk Tietotekniikan asiantuntija (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $185,033.

Muut resurssit