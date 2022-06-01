Yrityshakemisto
Aura
Aura Palkat

Aura:n palkkaväli vaihtelee $84,575:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Kirjanpitäjä :lle alaosassa $258,700:aan Asiakasmenestys :lle yläosassa.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $130K
Tuotevastaava
Median $176K
Kirjanpitäjä
$84.6K

Yrityksen kehittäminen
$137K
Asiakasmenestys
$259K
Datatieteilijä
$172K
Sähkötekniikan insinööri
$124K
Liikkeenjohdon konsultti
$84.6K
Markkinointi
$139K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$159K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Aura:ssa on Asiakasmenestys at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $258,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Aura:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $138,250.

Muut resurssit