Anthropic Palkat

Anthropic:n palkkaväli vaihtelee $311,933:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Markkinointi :lle alaosassa $642,600:aan Liiketoimintaprosessit :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Anthropic. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

Ohjelmistoinsinööri
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Liiketoimintaprosessit
$643K
Tietotekniikan asiantuntija
$322K

Markkinointi
$312K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Anthropic:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

The highest paying role reported at Anthropic is Liiketoimintaprosessit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $642,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthropic is $525,821.

