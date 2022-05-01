Yritysluettelo
AMETEK
AMETEK Palkat

AMETEK:n palkka vaihtelee $58,107 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $265,200 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä AMETEK. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Sähköinsinööri
Median $200K
Laitteistoinsinööri
$60.6K
Koneinsinööri
$147K

Optiikka-insinööri
$143K
Ohjelmistoinsinööri
$58.1K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$265K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$171K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä AMETEK on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $265,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AMETEK ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $147,000.

