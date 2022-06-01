AmeriHealth Caritas Palkat

Yritysluettelo
AmeriHealth Caritas:n palkka vaihtelee $87,312 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $155,220 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä AmeriHealth Caritas. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Aktuaari
$152K
Data-analyytikko
$87.3K
Ohjelmistoinsinööri
$133K

Ratkaisuarkkitehti
$155K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä AmeriHealth Caritas on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $155,220. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AmeriHealth Caritas ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $142,250.

