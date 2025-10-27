Yritysluettelo
Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States AlphaSense:ssa vaihtelee $142K ja $198K per year välillä. Katso AlphaSense:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$154K - $186K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$142K$154K$186K$198K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

AlphaSense-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä AlphaSense in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $198,360. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AlphaSense Rekrytoija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $141,930.

