Alight Solutions Palkat

Alight Solutions:n palkkaväli vaihtelee $31,286:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Henkilöstöhallinto :lle alaosassa $221,100:aan Tuoton hallinta :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Alight Solutions. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $124K
Liikkeenjohdon konsultti
Median $103K
Liiketoimintaprosessien päällikkö
$211K

Asiakaspalvelu
$39.2K
Dataanalyytikko
$173K
Talousanalyytikko
$142K
Henkilöstöhallinto
$31.3K
Markkinointitoiminnot
$117K
Tuotevastaava
$93.5K
Projektipäällikkö
$84.6K
Rekrytoija
$67.7K
Tuoton hallinta
$221K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$188K
Ratkaisuarkkitehti
$199K
Tekninen ohjelmajohtaja
$216K
