Aledade
Aledade Palkat

Aledade:n palkkaväli vaihtelee $96,900:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Dataanalyytikko :lle alaosassa $250,000:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Aledade. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $250K
Tuotevastaava
Median $160K

Toimistoassistentti
$101K
Liiketoiminta-analyytikko
$99.5K
Dataanalyytikko
$96.9K
Lakiasiat
$139K
Tuotesuunnittelija
$158K
Rekrytoija
$128K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Aledade:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Aledade:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö vuotuisella kokonaiskorvauksella $250,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Aledade:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $135,430.

