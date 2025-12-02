Yritysluettelo
Alaan Perustaja Palkat

Perustaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Arab Emirates Alaan:ssa vaihtelee AED 244K ja AED 341K per year välillä. Katso Alaan:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Perustaja ilmoitustas yrityksessä Alaan avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Alaan?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Perustaja roolille yrityksessä Alaan in United Arab Emirates on vuosittainen kokonaiskorvaus AED 340,854. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alaan Perustaja roolille in United Arab Emirates ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on AED 243,887.

Muut resurssit

