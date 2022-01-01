Yritysluettelo
7-Eleven
7-Eleven Palkat

7-Eleven:n palkka vaihtelee $13,345 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $189,750 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä 7-Eleven. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $178K
Data-analyytikko
Median $90K

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $190K
Tuotesuunnittelija
Median $120K
Kirjanpitäjä
$13.3K
Liiketoiminta-analyytikko
$86.4K
Vahinkotarkastaja
$99.5K
Asiakaspalvelu
$37.7K
Data-asiantuntija
$126K
Talousanalyytikko
$98.5K
Laitteistoinsinööri
$131K
Henkilöstöhallinto
$119K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$32.2K
Markkinointi
$181K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$156K
Projektipäällikkö
$39.6K
Myynti
$45K
Ratkaisuarkkitehti
$127K
Pääomasijoittaja
$15.7K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä 7-Eleven on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $189,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 7-Eleven ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $119,400.

Muut resurssit