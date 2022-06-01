Yritysluettelo
3Pillar Global Palkat

3Pillar Global:n palkka vaihtelee $46,892 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $217,905 Asiakasmenestys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä 3Pillar Global. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $47.9K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Asiakasmenestys
$218K
Tuotesuunnittelija
$164K

Tuotepäällikkö
$46.9K
Projektipäällikkö
$51.1K
Myynti
$80.4K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$60.4K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$107K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä 3Pillar Global on Asiakasmenestys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $217,905. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä 3Pillar Global ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $70,384.

