23andMe Palkat

23andMe:n palkka vaihtelee $48,634 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $305,520 Markkinointi -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä 23andMe. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Ohjelmapäällikkö
Median $170K
Data-asiantuntija
Median $160K

Liiketoiminta-analyytikko
$181K
Data-analyytikko
$147K
Talousanalyytikko
$175K
Markkinointi
$306K
Tuotesuunnittelija
$48.6K
Rekrytoija
$242K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$204K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$269K
UX-tutkija
$173K
UKK

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u 23andMe je Markkinointi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $305,520. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 23andMe je $177,761.

