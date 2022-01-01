Yritysluettelo
10x Banking
10x Banking Palkat

10x Banking:n palkka vaihtelee $112,746 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $317,800 Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Ohjelmistoinsinööri
Median $113K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$318K
Tuotepäällikkö
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ohjelmistokehityspäällikkö
$123K
Ratkaisuarkkitehti
$198K
UKK

El puesto mejor pagado reportado en 10x Banking es Tietotekniikan asiantuntija (IT) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $317,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 10x Banking es $162,499.

