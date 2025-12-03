La compensación de Gerente de Producto in United States en Yext oscila desde $162K por year para T2 hasta $195K por year para T4. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $150K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yext. Última actualización: 12/3/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T2
$162K
$155K
$6.4K
$0
T3
$146K
$132K
$13.3K
$0
T4
$195K
$163K
$32.5K
$0
T5
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Yext, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
